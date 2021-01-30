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  4. (Özel)Dilenci çocukların çıplak ayak oyunu kamerada

(Özel)Dilenci çocukların çıplak ayak oyunu kamerada

30.01.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Köprü altına ayakkabılarını saklayarak dilenen ve ardından ayakkabılarını giyerek dilendikleri bölgeden uzaklaşan çocukların ‘çıplak ayak’ oyunu saniye saniye kameralara yansıdı.E-5 karayolunda her gün farklı bir üst geçidin altında dilenen çocuklar saniye saniye kameralara yansıdı.

Köprü altına ayakkabılarını saklayarak dilenen ve ardından ayakkabılarını giyerek dilendikleri bölgeden uzaklaşan çocukların ‘çıplak ayak’ oyunu saniye saniye kameralara yansıdı.
E-5 karayolunda her gün farklı bir üst geçidin altında dilenen çocuklar saniye saniye kameralara yansıdı. Çocukların dilenmeye başlamadan önce ayakkabılarını çıkararak köprünün görünmeyen noktasına saklamaları ise bu kadarına pes dedirtti.
Son olarak Bakırköy’de bir üst geçidin altında dilenen çocukların oyunu kameralarca anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuklar ilk olarak yol kenarında çıplak ayakla dilenirken görüldü. Bir süre dilenen çocuklar, vatandaşların azaldığını fark edince köprü altına sakladıkları ayakkabıları giyerek farklı bir noktaya geçmek istedi. Bu sırada muhabiri fark eden çocuklar kaçarken görüntülendi. Muhabirin “Sizi kim dinlendiriyor” sorusuna cevap vermeyen çocuklar koşarak bulundukları noktadan uzaklaştı.

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