(Özel)Duman altında kalan tarihi Nuruosmaniye Cami duvarındaki is havadan görüntülendi

Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen ve kubbesinde Nur suresinin 35. ayeti ve kubbe kemerlerinde Fetih suresi yer alan Nuruosmaniye Camii’nin altında bulunan bir iş yerinden yükselen dumanlar tarihi caminin duvarlarını is yaptı. Sosyal medyada büyük tepki çeken caminin duvarlarındaki isin boyutu ise havadan drone ile görüntülendi.

Fatih Çemberlitaş semtinde Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen Nuruosmaniye Camii’nin altında bulunan bir iş yerinden yükselen dumanların tarihi caminin duvarlarında oluşturduğu is büyük tepki çekti. İş yerinden çıkan siyah dumanlar ile tarihi caminin duvarları simsiyah olduğu görüldü. Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı durumun bir an önce düzeltilmesini istedi. Yaşanılanları tarihi camiye saygısızlık olarak gören vatandaşlar işletme hakkında, harekete geçilmesini istedi. Daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden bölge esnafı ise yaşanılan durumun iş yerinin bacasının teknik bir arızasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini belirtti.