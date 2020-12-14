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  4. (Özel)Esenyurt’ta aynı manzara: Durdurulan tüm minibüsler tıka basa çıktı

(Özel)Esenyurt’ta aynı manzara: Durdurulan tüm minibüsler tıka basa çıktı

14.12.2020 09:17 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada art arda durdurulan tüm minibüsler tıka basa yolcu çıktı.

Esenyurt’ta sabah saatlerinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada art arda durdurulan tüm minibüsler tıka basa yolcu çıktı. Vatandaşlar minibüs sayısının aynı olmasından dert yanarken, bir minibüs şoförü ise, "Herkes haklı" diyerek tepki gösterdi.
Yeni tip Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Uygulama Ekipleri tarafından Esenyurt’ta toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam etti. Uygulamalar da art arda durdurulan 3 minibüste de manzara değişmedi. Tıka basa ve sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüs sürücülerine 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.
"Al paranı in aşağıya diyorlar"
Toplu taşıma aracı kullanarak işe gitmek zorunda olan vatandaşlar minibüsler de her gün aynı manzara olduğunu ifade ederek, " Yolcuyu alıyorlar sonra uyarınca al paranı in aşağıya diyorlar. Doldurdukça dolduruyorlar" dedi.
Sosyal mesafesiz şekilde yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine uzatılan mikrofona, " Yollarda indirmiyoruz. Hiçbir şey söylemek istemiyorum herkes haklı" diye konuştu.

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