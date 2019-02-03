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(Özel)ESENYURT'TA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 22:43 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın bitişikteki gecekondulara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Küme Evleri'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda alevlerin yükseldiği yangın korku ve paniğe yol açtı. Bitişikteki gecekondu evlere sirayet etme ihtimaline karşı mahalleli evlerini boşatarak sokağa döküldü. Polis ekipleri, yangına yakın duranları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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