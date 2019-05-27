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(Özel)Kanser tedavisinde Türk doktordan devrim gibi buluş

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir özel bir üniversite hastanesinin laboratuvarlarında geliştirilen aşı kanser hastaları için büyük bir umut oldu.

İstanbul’da bir özel bir üniversite hastanesinin laboratuvarlarında geliştirilen aşı kanser hastaları için büyük bir umut oldu. “Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” adı verilen tedavi yöntemiyle hastadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında tümörlü hücreyi tanıması sağlanacak ve tedavi gerçekleştirilecek. Sağlık bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verilen aşı, iyi sonuç verirse Türkiye’de ve tüm dünyada uygulanmaya başlanacak.
İstanbul’da özel bir üniversitede Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak’ın tasarlayıcısı ve yürütücüsü olduğu “Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” klinik çalışması kanser hastaları için yeni bir umut ışığı oldu.
Halihazırda kötü seyirli beyin kanseri türleri olan Glioblastoma Multiforme ve Anaplastik Astrositim türlerinde klasik tedavi yöntemleri olan kemoterapi ve bazı moleküler tedaviler uygulanırken Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibinin geliştirdiği Gliomir tedavisi için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.
Geliştirilen tedavi yöntemiyle; hastanın damarlarından alınacak olan ayrıştırılmış savunma hücreleri olan “natural killer” laboratuvar ortamında hastadan ameliyatla alınan tümör hücreleri ile karşılaştırılarak eğitilecek ve savunma hücrelerine bu sayede bağışıklık kazandırılacak. Tedavi sürecinde daha sonra bağışıklık kazanan bu hücreler yeniden hastanın vücuduna verilecek. Normal şartlar da insan vücudunda da bu hücreler karşılaşmakta ancak tümör hücreleri bu savunma hücrelerinden kaçabilme özelliğine sahip olduğu için savunma hücreleri tümör hücrelerini yok edememekte.
Gliomir tedavisi dünyada bu prensiple üretilen ilk hücresel tedavi Sağlık Bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verildi. Bu tedavi sisteminin başarılı olması halinde ise bu yöntem Türkiye’de ve dünya da diğer birçok kanser tedavisinde de uygulanabilecek. Bu aşının geliştirilmesi konusunda birçok araştırma da yapan “Innoway RG” grubunda birçok bilim insanı da görev yapıyor.
Tedavi yöntemi başarılı olursa tüm kanser türlerinde uygulanabilecek
Araştırmanın tasarlayıcısı ve yürütücüsü olan Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak geliştirdikleri yöntemin dünyada bir ilk olduğunu ve başarılı olması durumunda diğer kanser türlerinde de uygulanabileceğini belirterek “Beyin tümörleri üzerinde çalışıyor ve ameliyatlar yapıyorum bunların ve bu tümörlerin yaklaşık 4’te 1’i kanser özelliği taşıyor. Bu tümörlerin cerrahi sonrasında radyoterapi ve kemoterapi yöntemiyle tamamen ortadan kaldırılmak mümkün olmuyor. Yıllardır üzerinde çalıştığım beyin tümörleriyle ilgili bir klinik araştırma yaptık ve kanser aşısı olarak da tanımladığımız Gliomir yöntemini geliştirdik. Sağlık Bakanlığının izniyle bunu 3 hastada deneyeceğiz. Elde edilecek başarı durumuna göre de bunu daha fazla hastada uygulama şansı bulacağız. Belki de bu aynı prensiple pek çok kanser için de bu tedavi uygulanabilecek. Tedavi de ana prensibimiz ameliyatla elde ettiğimiz beyin tümörü hücrelerini hastanın kendi savunma hücreleriyle laboratuvar ortamında bir araya getireceğiz ve vücudun kendi hücrelerini kanser hücreleriyle bağışık hale getireceğiz. Bu hücreleri daha sonra çoğaltarak hastaya geri vereceğiz. Şu anda beyin kanserlerinde iki tip çok ölümcül ortalama yaşam süreleri çok kısa. Umarım bu tedavimiz yaşam süresi üzerin de olumlu bir etki oluşturur ve tedaviye neden olur. Eğer başarı elde edersek diğer kanser türlerinde de uygulanabilir. Bu çalışmada ki metodoloji dünya da ilk defa denendi” dedi.

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