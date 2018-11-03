Özelleştirilen şeker fabrikasından çıkarılan işçilerden yol kapatma eylemi

Çorum'da Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası önünde saat 11.00 sıralarında toplanan nakliyeci ve üreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediğini söyleyerek fabrika yöneticileriyle görüşmek istedi. Taleplerine olumlu cevap alamayan grup, Ankara-Samsun Karayolu Samsun istikametini tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Grubun, eylemi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Eylem sırasında zaman zaman gruptaki kişilerle bazı sürücüler arasında gergin anlar da yaşandı. Bir yolcu otobüsünün şoförü ile yolu kapatan gruptaki bazı kişiler arasında başlayan tartışma da kavgaya dönüştü.
Eylem yapan gruba yoldan geçen bazı sürücüler ise korna çalarak destek verdi.
Yaşananlar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, eylem yapan gruba müdahale etti. Yaşanan arbede sonrasında yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
Grup, yolun trafiğe açılmasından sonra bu kez de fabrika girişindeki firmanın tabelalarına zarar verdi. Şeker fabrikasını işleten firmanın isim ve logosunun bulunduğu afişleri söküp, nizamiye girişindeki tabelayı taşladı. Jandarma tarafından sakinleştirilen grup, daha sonra eyleme son verdi.
(AJANSLAR)
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