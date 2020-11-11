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Özellikle bebeklerde sık rastlanıyor! Dilleri üzerindeki beyazlık...

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

Genellikle bebeklerde ağız bölgesinde görülen pamukçuk, dilde ve ağız içinde hızla dağılarak kendisini gösterir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, "Bebeğin huysuzlanarak yemek yemeyi reddetmesi lezyonların ağrıya neden olmasından kaynaklanabilir" açıklamasında bulundu.

Özellikle bebeklerde sık rastlanıyor! Dilleri üzerindeki beyazlık...

Pamukçuk hastalığının belirtilerini ve tedavi yöntemini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, ağzında oluşan beyaz ile sarı arası lezyonların yanı sıra, bebeğin huysuzlanarak yemek yemeyi reddetmesi ve lezyonların ağrıya neden olabileceğinin altını çizdi.

Yayılması ve kaşınarak açılması durumunda daha geniş bölgede ağrıyla öne çıkan pamukçuk, uyku düzenlerini ve psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyen Dr. Murat Seringeç, bebekler için oldukça sıkıntılı durumun ebeveynlerin bilinçli tutumları ve doğru tedavi seçenekleriyle kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

ERKEN DOĞUM, NEDENLERİNDEN BİRİ

Prematüre doğum, anne sütünü yeterince alamama gibi nedenlerin bebeklerde pamukçuğun gelişimini tetikleyebildiğinin altını çizen Dr. Seringeç, “Pamukçuklar en çok yenidoğanlarda görülür, ancak daha sonraki dönemlerde de bebeklerde görülebilir. Antibiyotik alması gereken bebeklerde bu enfeksiyonun oluşma riskinin daha fazla olabilir. Bebeğin ağzında hastalık olarak kendini gösteren Candida Albicans (ciltte oluşan mantar), doğum kanalında monila sınıfı mantar enfeksiyonun aktif olmasıyla ilgilidir. Genellikle sağlık sorununa neden olmayan bu mantar, vücut dengesinin bozulduğu bazı hastalıklar, antibiyotik kullanımı veya gebelik benzeri hormonal değişimlerle pamukçuk için uygun ortamı hazırlayabilir” diye konuştu.

HİJYEN ÖNEMLİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, “Dil ve ağız içi dokusu normal görünümünde olan bebekler için, özel bir ağız bakımına ihtiyaç yoktur. Bebeklerdeki pamukçuk yaraları geçmiş görünse de dokunun bütünlüğü zarar görmüş olduğundan lezyonlar tekrarlayabilir. Pamukçuğu olan bebeğin beslenmesinde anne sütü alınması önemlidir. Anne sütünün, bu dönemde bebeğin lezyonlarına zarar vermeyeceği gibi, aksine bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini de destekleyeceği bunu önlemek için anne el ve göğüs ucu hijyenine, bebeğin biberonlarının ve emziklerinin doğru temizlenmesine dikkat etmelidir. Başka herhangi bir sağlık sorunu olmayan, prematüre doğmamış ve anne sütünden yeterince faydalanabilen bebeklerde pamukçuk genellikle kendiliğinden geçer. Annenin bebeği ve kendi sağlığı için, göğüs uçlarını süt kalıntılarından ayırması da önemlidir. Anne ve bebeğin hijyeni açısından bebeği emzirmeden önce ellerin güzelce yıkanması da pamukçuğa karşı alınabilecek önlemlerdir’’ ifadelerini kullandı.

ENFEKSİYONU ARTTIRABİLİR

Pamukçuğun bebeğin bağışıklık sisteminin direncine göre kendiliğinden de geçebildiğini belirten Dr. Seringeç, “Ancak, lezyonun soyulması veya kaşınması gibi durumlarda yaranın genişlemesi, daha büyük alana yayılması enfeksiyon riskini artırır. Bu açıdan bakıldığında, bebeklerde görülen pamukçukların düzenli kontrolü ve gerekli durumlarda doktora danışılması oldukça önemlidir” dedi.

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