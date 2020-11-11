Özellikle bebeklerde sık rastlanıyor! Dilleri üzerindeki beyazlık...

Pamukçuk hastalığının belirtilerini ve tedavi yöntemini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Seringeç, ağzında oluşan beyaz ile sarı arası lezyonların yanı sıra, bebeğin huysuzlanarak yemek yemeyi reddetmesi ve lezyonların ağrıya neden olabileceğinin altını çizdi.

Yayılması ve kaşınarak açılması durumunda daha geniş bölgede ağrıyla öne çıkan pamukçuk, uyku düzenlerini ve psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyen Dr. Murat Seringeç, bebekler için oldukça sıkıntılı durumun ebeveynlerin bilinçli tutumları ve doğru tedavi seçenekleriyle kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

ERKEN DOĞUM, NEDENLERİNDEN BİRİ

Prematüre doğum, anne sütünü yeterince alamama gibi nedenlerin bebeklerde pamukçuğun gelişimini tetikleyebildiğinin altını çizen Dr. Seringeç, “Pamukçuklar en çok yenidoğanlarda görülür, ancak daha sonraki dönemlerde de bebeklerde görülebilir. Antibiyotik alması gereken bebeklerde bu enfeksiyonun oluşma riskinin daha fazla olabilir. Bebeğin ağzında hastalık olarak kendini gösteren Candida Albicans (ciltte oluşan mantar), doğum kanalında monila sınıfı mantar enfeksiyonun aktif olmasıyla ilgilidir. Genellikle sağlık sorununa neden olmayan bu mantar, vücut dengesinin bozulduğu bazı hastalıklar, antibiyotik kullanımı veya gebelik benzeri hormonal değişimlerle pamukçuk için uygun ortamı hazırlayabilir” diye konuştu.