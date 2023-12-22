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Özellikle Türkler faydalanacak: Süre düşürüldü! Almanya'da çifte vatandaşlık hakkının önü açıldı

22.12.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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2023'ün son günleri yaklaşırken Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Dünyada en fazla Türkün yaşadığı ülke olan Almanya'da yeni vatandaşlık yasası üzerinde hükümet anlaşmaya vardı. Bununla çifte vatandaşlık hakkının Türkler tarafından kazanılmasının önü açıldı. Peki Almanya'daki çifte vatandaşlık hakkının detayları ve şartları neler? İşte detaylar...

Özellikle Türkler faydalanacak: Süre düşürüldü! Almanya'da çifte vatandaşlık hakkının önü açıldı

Vatandaşlık yasası değişti, yasal ikamet süresinden ebeveyn ikameti veya çalışma süresine dek birçok düzenleme yapıldı. Türkiye'deki çoğu insanın bir akrabasının, yakınının bulunduğu Almanya'da çifte vatandaşlık kazanmak artık daha kolay olacak.

ÇİFTE VATANDAŞLIK 2024'ÜN İLK GÜNLERİNDE MASADA

Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan hükümet üyeleri yeni vatandaşlık yasasında anlaşma sağladı.

Yasanın, ocak ayında Federal Mecliste görüşülmesi bekleniyor.

İlk görüşmesi 30 Kasım'da mecliste yapılan tasarının yasalaşması halinde, ülkede yaşayan Türklere çifte vatandaşlığın önünü açılacak.

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TASARIDA NELER YER ALIYOR?

Tasarının yasalaşması halinde, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek. Ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

Buna göre vatandaşlığa geçmek için istenen "yasal ikamet süresi" 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya'daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre 3 yıla düşebilecek.

Çifte vatandaşlığa imkan veren tasarıda, çoklu vatandaşlıklara da imkan tanınacak.

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ÇOCUKLAR ÇİFTE VATANDAŞ OLABİLECEK

Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçenlerin Alman vatandaşlığını kaybedeceği yönündeki düzenleme de ortadan kalkacak.

Ebeveynlerden birinin 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet etmesi durumunda ülkede doğan yabancı çocuklar Alman pasaportu alabilecek.

Ayrıca çocuklar ebeveynlerinin vatandaşlığını da koruyarak çifte vatandaş olabilecek.

Tasarıda, İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyet'ine (Doğu Almanya) gelen "misafir işçiler" için de düzenleme yer alıyor.

(AA)

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çifte vatandaşlık
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