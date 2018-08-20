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Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da lüks evleri hedef alarak binlerce liralık hırsızlık yapan Hediye G. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Suç ortağı olan Ahmet T.’yi yakalamak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sarıyer, Darüşşakafa Mahallesi’nde lüks bir siteden hırsızlık yaşanmasının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Lüks bir sitede oturan A.N.Y. isimli vatandaşın evinden şüpheliler 13 bin dolar, 10 bin lira, 3 altın yüzük, 3 altın bilezik ve 10 adet kol saati çaldı. Siteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında
Çengelköy’de bulunan lüks bir eve girerek maddi değeri yüksek kadın çantaları ve 6 bilezik çalan şüphelilerle lüks sitede hırsızlığa karışan şüphelilerin aynı kişiler olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda olaylara karışan kadın şüpheli Hediye G. yakalanarak gözaltına alındı. Suç ortağı olduğu iddia edilen erkek şüpheli Ahmet T.’nin ise arandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Hediye G.’nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçtan toplam 21 adet suç kaydının olduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli Hediye G. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin apartmana giriş yaparak lüks daireden gerçekleştirdikleri hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin apartmana giriş yaptıktan sonra seçtikleri daireye girip değerli eşyaları almaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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