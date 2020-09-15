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Özellikleriyle iPhone 11'yi geçti: Yeni iPad Air tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2020 21:23 | Son Güncelleme

Apple, yenilenmiş iPad Air'i Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi tanıttığı etkinlikte tanıttı. Yenilenen iPad Air, oldukça büyük yenilikler ile geliyor. Hatta işlemcisiyle iPad Air, iPhone 11'i dahi geçiyor. İşte iPad Air'ın özellikleri ve fiyatı...

Özellikleriyle iPhone 11'yi geçti: Yeni iPad Air tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

iPad Air son olarak geçtiğimiz yıl yenilenmişti. Apple Time Flies etkinlikte, iPad Air'ı da es geçmedi. iPad Air, yenilenen tasarım detaylarıyla ve özellikleriyle Apple'ın etkinliğinde görücüye çıktı.

iPAD AİR ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

iPad Air'ın özellikleri arasında 10.9 inçlik 2360×1640 piksel çözünürlüğünde Liquid Retina ekran var. Bu ekranın altında ise 5 nm üretim sürecinden geçen ve bir önceki iPad Air modeline göre yüzde 40 daha hızlı olan A14 Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin iPhone 11 serisinde kullanılan Apple A13 Bionic'ten daha güçlü olduğunu belirtelim. 64 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri ile gelen yeni Apple tableti tasarımsal açıdan da bazı değişiklikler barındırıyor. Beklendiği gibi düz kenarlı bir yapıda olan iPad Air, Touch ID'yi yani parmak izi okuyucusunu geri getiriyor. Parmak izi okuyucusu iPad Air'in güç tuşunda konumlanıyor. Böylece sadece Touch ID kullanarak cihazı açmak mümkün oluyor.

iPad Air tanıtıldı

Yeni iPad Air, tıpkı iPad Pro'larda olduğu gibi USB Type-C desteği ile geliyor ve kutu içerisindeki adaptörü sayesinde 20W hızlı şarj olabiliyor. Apple Pencil ile kullanılabilen tablet, yan tarafından Apple Pencil'ı manyetik olarak şarj edebiliyor. iPad Air arkasında tek 12 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya sahip. Bu kamera 4K video çekebiliyor. Ön taraftaki 7 MP çözünürlüğündeki kamera ise Full HD çözünürlüğünde videolar kaydedebiliyor.

iPad Air özellikleri

İŞTE İPAD AİR'IN FİYATI

iPad Air'in fiyatı 5.799 TL'den başlıyor. Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı modeli bulunan İPad Air, ABD'de ekim ayında satışa sunulacak. Türkiye'de ise tabletin ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.

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