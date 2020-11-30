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(Özel)Maltepe’de motosiklet kazası kamerada

30.11.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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(Özel)Maltepe’de motosiklet kazası kamerada

Maltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Maltepe’de seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kameraya yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede seyir halinde olan motosiklet karşıdan gelen otomobil ile çarpışıyor. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

(Özel)Maltepe’de motosiklet kazası kamerada

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