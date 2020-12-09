(ÖZEL)Sahte pasaportla para çekmek isteyen dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

İstiklal Caddesi’nde sahte pasaportla döviz bürosundan para çekmeye çalışan yabancı uyruklu dolandırıcı, kıskıvrak yakalandı.

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, iddiaya göre pasaportunu uzatarak başkasına gelen parayı kendisine gelmiş gibi almaya çalıştı. Bu sırada pasaportu kontrol eden döviz bürosu çalışanı pasaportun sahte olduğunu fark etti. Döviz bürosu çalışanı dolandırıcıya pasaportun sahte olduğunu söyledi.

Yaptığı numaranın anlaşıldığını fark eden yabancı uyruklu dolandırıcı iddiaya göre pasaportu alarak kaçmaya çalışırken, döviz bürosu çalışanları şahsı yakalamaya çalıştı. Bir yandan da polise haber verildi. O sırada caddede rutin maske ve mesafe kontrolü yapan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahıs caddeden hızla uzaklaşmaya çalışırken şahsı yakaladı. Ne olduğunu anlayamayan dolandırıcı bir süre dirense de caddeden çıkmadan yakalandı. Daha sonra zabıta ekipleri şahsı polise teslim etti. Polis ise dolandırıcıyı gözaltına aldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.