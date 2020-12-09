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  4. (ÖZEL)Sahte pasaportla para çekmek isteyen dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

(ÖZEL)Sahte pasaportla para çekmek isteyen dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

09.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi’nde sahte pasaportla döviz bürosundan para çekmeye çalışan yabancı uyruklu dolandırıcı, kıskıvrak yakalandı.İstiklal Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, iddiaya göre pasaportunu uzatarak başkasına gelen parayı kendisine gelmiş gibi almaya çalıştı.

İstiklal Caddesi’nde sahte pasaportla döviz bürosundan para çekmeye çalışan yabancı uyruklu dolandırıcı, kıskıvrak yakalandı.

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosuna gelen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, iddiaya göre pasaportunu uzatarak başkasına gelen parayı kendisine gelmiş gibi almaya çalıştı. Bu sırada pasaportu kontrol eden döviz bürosu çalışanı pasaportun sahte olduğunu fark etti. Döviz bürosu çalışanı dolandırıcıya pasaportun sahte olduğunu söyledi.

Yaptığı numaranın anlaşıldığını fark eden yabancı uyruklu dolandırıcı iddiaya göre pasaportu alarak kaçmaya çalışırken, döviz bürosu çalışanları şahsı yakalamaya çalıştı. Bir yandan da polise haber verildi. O sırada caddede rutin maske ve mesafe kontrolü yapan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahıs caddeden hızla uzaklaşmaya çalışırken şahsı yakaladı. Ne olduğunu anlayamayan dolandırıcı bir süre dirense de caddeden çıkmadan yakalandı. Daha sonra zabıta ekipleri şahsı polise teslim etti. Polis ise dolandırıcıyı gözaltına aldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

"Pasaportun sahte olduğunu söylediğimizde kaçmaya başladı"
Oturum izni olmayan Afrikalıların sahte pasaportla para çekmeye çalıştığını dile getiren döviz bürosu çalışanı Barış Tekel " Oturum izni olmayan Afrikalılar sahte pasaport çıkartıyor. Sahte pasaportla para transferleri olan yerlerden para çekmeye çalışıyorlar. Biz de sahte pasaportla anladığımız için gelenleri yakalıyoruz ve polise teslim ediyoruz. Bizim de elimiz alıştığı için sahte pasaporta anlayabiliyoruz. Dolandırıcı şahıs yabancı bir adamın adına gelmişti. Toplamda bin 850 dolar geldi. Zaten biz pasaportun sahte olduğunu söylediğimizde kaçmaya başladı. Biz onu tuttuk. Sonra özel timler yakaladı kendisini ve polise teslim ettik " diye konuştu.

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