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  4. (Özel)Sultangazi’de saniyeler içinde hırsızlık kamerada

(Özel)Sultangazi’de saniyeler içinde hırsızlık kamerada

16.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de bir şahıs, araç içerisindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı.

Sultangazi’de bir şahıs, araç içerisindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken hırsız cep telefonunun sahibine yakalanmadan kaçtı.
Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde e-ticaret yapan bir firmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, e-ticaret firmasında çalışan Furkan Abul, kargo aracına mal vermek istedi. Abul, daha sonra cep telefonunu kargo aracının içinde bırakarak, binanın beşinci katından mal almaya gitti. O sırada sokak içindeki araçları kontrol ederek gelen kimliği belirsiz bir şahıs, Abul’un mal yükleyeceği kamyonete geldi. Pencereden telefonu gören şahıs, kapının açık olduğu fark etti. Önce etrafına bakan şüpheli, Abul’un yokluğundan faydalanarak aracın içerisindeki 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Olay anı sokak içerisindeki bir güvenlik kamerasına yansındı. Görüntülerde, cep telefonunun sahibi Furkan Abul’un hırsızı saniye farkıyla kaçırdığı görüldü.

"Bütün araçlara bakarak geliyordu"
Olay hakkında konuşan ve şikayetçi olan Furkan Abul, “Binanın 5’nci katında çalışıyorum. Kargo yüklüyoruz. Telefonumu aracın içerisinde şarja taktım. Kargoyu yüklediğim sırada bir kapkaççı sokaktaki bütün araçlara bakarak geliyordu. Zaten kamera kayıtlarında gözüküyor. Bütün araçları kontrol ediyor. Araçtan telefonu ve şarjı alıyor. Yürüyerek gidiyor. Eşkali belli zaten, şikayetçi oldum. Olay yeri inceleme ekipleri geldi aracı incelemek için. Şarj kablosundaki parmak izlerini ve kapıdaki parmak izlerini incelediler. Şimdi görüntü kayıtlarını karakola vermeye gidiyorum” şeklinde konuştu.

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