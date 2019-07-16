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(Özel)Taksim Metrosu’nda Arap turiste yan kesicilik şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Beyoğlu Taksim Metrosu’nda Arap turistin cüzdanını yan kesicilik yöntemiyle çalan Filistin asıllı hırsız, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı.

Beyoğlu Taksim Metrosu’nda Arap turistin cüzdanını yan kesicilik yöntemiyle çalan Filistin asıllı hırsız, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı. Hırsız gözaltına alınırken, şok yaşayan Arap turistin çocukları korku dolu anlar yaşadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim Metrosu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filistin asıllı A. S., metro’ya binmek için yürüyen merdivenlere ailesiyle gelen Arap turistin cüzdanını çalarak, metroya doğru kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Arap aile, durumu metro girişindeki Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı polise bildirdi. Eşkal üzerine polis hemen harekete geçti ve şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli, metroya binmeden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Cüzdanları çalınan ailenin çocuğu ise şok geçirdi. Şok üzerine sürekli ağlayan çocuğun babası tarafından teselli edildiği görüldü.
Daha sonra metro girişinde toplanan meraklı kalabalığı polis dağıttı. Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken, deport edileceği bildirildi.

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