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  4. (Özel)Taksim Meydanı’nda büyük tehlike

(Özel)Taksim Meydanı’nda büyük tehlike

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Taksim’de bulunan Tünel Otobüs Durağı girişi, yanında bulunan metruk binadan düşen parçalar sebebiyle kapatıldı.Olay, bu gece saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi.

Taksim’de bulunan Tünel Otobüs Durağı girişi, yanında bulunan metruk binadan düşen parçalar sebebiyle kapatıldı.
Olay, bu gece saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 7 katlı tarihi metruk binanın tepesinde bulunan eskimiş beton parçaları şiddetli bir gürültüyle yola döküldü. Binadan kopan parçalar yüzünden o esnada caddeden geçen vatandaşlar büyük korku yaşadı. Saatin geç olması sebebiyle caddede fazla vatandaş bulunmaması olası faciadan dönüldü.

Tünel Otobüs durağının girişi kapatıldı
Dökülen parçaların olduğu alan sabah saatlerinde olay yerine gelen belediyeye bağlı ekiplerce çembere alındı. Ardından, Tünel Otobüs durağına inen yürüyen merdivenlerinin de bulunduğu alan demir sacla kapatıldı. Vatandaşlar da durağa inebilmek için 100 metre ileride bulunan diğer girişi kullandı.

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