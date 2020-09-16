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(Özel)Toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kadıköy’de toplu taşıma ve ticari araçlara korona virüs denetimi yapıldı.

Kadıköy’de toplu taşıma ve ticari araçlara korona virüs denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan birçok otobüsün evrakları ile yolcu sayıları kontrol edildi. Denetim sırasında bir vatandaşın, "O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı” demesi dikkat çekti.
Bir günde 2 ceza yedi, yolcuları indirmeden kaçtı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı C Bölge Ekipleri’nce toplu taşıma ve ticari araçlara gerçekleştirilen denetimde, bazı otobüslerin kural ihlali yaptığı görüldü. Sabah saatinde ilk ceza yedikten sonra akşam saatinde de denetime takılan Samet G. yolcu fazlalığında dolayı tekrardan 3 bin 189 TL idari para ceza kesildi. Bu duruma sinirlenen şoför yolcuları indirmeden kaçtı. Bunun ardından polis ikazına uymayan Samet G’ye 288 TL’lik bir ceza daha para cezası kesildi.
“O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı”
Kuralların ciddi anlamda ihlal edildiği otobüslerde yolcular otobüs şoförlerine tepki gösterirken, otobüs şoförleri de yolculardan şikayetçi oldu. Özellikle iş saatlerinde yoğunluğun olduğu dile getiren vatandaşlar seferlerin az olduğunu söyledi. Bir vatandaşın, “O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı” söylemesi dikkat çekti.
“Biz binmeyin diyoruz dinlemiyorlar”
Otobüs şoförleri “Biz binmeyin diyoruz dinlemiyorlar” bizi dinlemiyor demesi dikkat çekti. Aynı durumdan dolayı zorluk yaşadıklarını ifade eden bir sürücü, “Almasak ortadan, arkadan, biniyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Söylüyoruz ama dinlemiyorlar” şeklinde konuştu.

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