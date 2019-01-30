(Özel)Tunceli terörden temizlendi,teröristlerin 200’ü ölü, 31’i sağ ele geçirildi

Tunceli’de terörle mücadele kapsamında son 2 yılda 200’ü ölü 31’i sağ 231 terörist etkisiz hale getirildi, 115 bin mühimmat ele geçirildi, 314 sığınak imha edildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden 3’ünün terör arananlar listesinde kırmızı, 5’inin turuncu, 1’inin mavi, 1’i yeşil ve 17’sinin gri kategoride yer aldı bildirildi. Terörle mücadele taarruz hareketine geçen Türkiye’de güvenlik güçlerinin son 2 yılda yaptığı başarılı operasyonlar dikkat çekiyor. Ülke genelinde terörlü mücadele son 2 yıldır başarılı operasyonların yapıldığı iller arasında ilk sırada yer alan Tunceli’de, teröristlerin inlerine girilerek kökü kazındı. Terör örgütü PKK’nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin terörle mücadele başarı sıralamasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Soylu’nun büyük başarılar elde ettiğini söylediği Tunceli’ye gelerek, sokaklarda gezmesi, esnafla, gençlerle bir araya gelmesi de huzurun yakalandığını net olarak gösterdi. 20017-2018 yıllarında düzenlenen operasyonlarda Tunceli’de 3’ü kırmızı listede 200’ü ölü 31’i sağ 231 terörist etkisiz hale getirildi, 115 bin mühimmat ele geçirildi, 314 sığınak imha edildi.

2 yılda 22 milyon ödüllü 27 terörist öldürüldü İHA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son 2 yılda Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından 5 bin’den fazla büyüklü küçüklü operasyon gerçekleştirildi. İnsansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan teröristlerden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, onun yerine gönderilen Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban, sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner, Yeşil” kategoride aranan Ferhat Yılmaz kod adlı Murat Dağ, turuncu listede yer alan sözde Dersim Saha Sorumlusu Serdem kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş, Mavi listede yer alan PKK ile işbirliği yapan terör örgütü MKP’nin sözde bölge komite sorumlusu “Cenk” kod adlı Eren Tali ile birlikte, 3’ü kırmızı, 5’si turuncu,1’i mavi, 1’i yeşil 17’side gri listede yer alan 27’si başına 22 milyon 600 bin TL ödül konulan 200 terörist ölü, 31 terörist ise sağ ele geçirildi.

Mağarada öldürülen teröristler henüz listeye dahil edilmedi

Öte yandan 13 Aralıkta Tunceli-Ovacık ilçesi arasında bölücü terör örgütünün kullandığı yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir çok bölmeden oluşan mağara tespit edilmişti. 9 gün süren operasyon sonrasında 20’den fazla olduğu değerlendirilen teröristler teslim olmayınca, mağaranın bölümleri özel cihazlarla tespit edilmiş ve ardından 9 ayrı noktadan bombalanmıştı. Valilik, mağarada bulunan tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bölgede çalışmanın sürdüğünü bildirmişti.

314 sığınak 115 bin mühimmat ele geçirildi

Kentte, terör örgütleri tarafından girilmez denilen “Kızılmescit, Kutuderesi, ve Aliboğazı” gibi yerlere de operasyonlar düzenleyen timler, PKK ve TKP/ML-TİKKO’lu teröristlerin kullandığı 314 sığınak ve mağarayı imha ederek, 115 bin mühimmat ele geçirdi. Bölgede yapılan operasyonlarda 11 ton patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve rdx maddesi,112 adet el yapımı patlayıcı, 6 kilogram plastik patlayıcı,191 adet kaleşnikof, 38 adet M16 piyade tüfeği, 10 tabanca, ,6 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 12 adet RPG 7 roketatar, 1 adet uçaksavar, 2 adet doçka,113 adet roketatar mühimmatı, 187 adet el bombasıyla birlikte tonlarca yaşam ve gıda malzemesi ele geçirdi.

