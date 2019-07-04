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(Özel)Umre için biriktirdiği altınları düştü, bulan kişi cebine indirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

Ümraniye’de 67 yaşındaki Arzu Tunç umre için biriktirdiği beş adet reşat altınını çay bahçesinde düşürdü.

Ümraniye’de 67 yaşındaki Arzu Tunç umre için biriktirdiği beş adet reşat altınını çay bahçesinde düşürdü. İhtiyar kadının düşürdüğü 10 bin lira değerindeki altınları cebe indiren şahıs güvenlik kameralarına yansırken, Umre’ye gitme hayali kuran Arzu Tunç, altınlarını bulan kişin geri getirmesini bekliyor.
Vefat eden eşinden kalan emekli maaşı ile geçinen ve tek başına yaşayan Arzu Tunç, geçtiğimiz hafta bir çay bahçesine gitti. Burada büfeden çay almak için ilerleyen 67 yaşındaki Arzu Tunç, yürürken üzerinde bulunan ve beşi bir yerde tabir edilen reşat altınlarını düşürdü. Altınlarını düşürdüğünü ise eve geldikten sonra fark eden Arzu Tunç, bunun üzerine gittiği yerleri araştırmaya başladı. Çay bahçesinin kameralarına baktıran Arzu Tunç, altınlarını büfenin yanında düşürdüğünü ve bu altınları da cep telefonu ile konuşan bir kişinin cebin koyduğunu gördü. İhtiyar kadın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından polis merkezine giderek başvuruda bulundu. Arzu Tunç, olayın ardından on gün geçmesine rağmen hala bulunamayan şahsa ise çağrıda bulunarak, Umre’ye gitmek için biriktirdiği altınlarını geri getirmesini istedi.
Yaşadıklarını anlatan Arzu Tunç, “Çay bahçesinde çay içmek için gitmiştim. Orada üzerimden akmış düşmüş. Hiç fark etmedim tabi. Eve gelince zinciri kalmış üzerimde. Zincirini görünce aradım bulamadım evde. Sonra gittiğim yerlere sordum. Sonra kamerası varmış oranın. Kameralara baktılar. Bir şahıs geldi, düşürdüğüm altını oradan aldı. Düşürdüğümü görüyorlar orada yani kamerada belli. Altını aldı cebine koydu. Ben hiç fark etmedim yani onun aldığını” şeklinde konuştu.
Olayın ardından polise gittiğini ve görüntüler olmasına rağmen bulunamadığını ifade eden Arzu Tunç, “Altınlar beşi bir yerde reşat altını. Değeri 2 bin liradan beş adetti. O da yaklaşık 10 bin lira değerinde. Ben onu Umre için biriktirmiştim. Çok üzüldüm. İnşallah bulunur. Allah merhamet versin o beye de. Getirir inşallah” diye konuştu.Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Arzu Tunç yürürken altını düşürüyor . Bunu fark eden bir şahıs da altını yerden alıp cebine koyup uzaklaşıyor.

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