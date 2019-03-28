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(Özel)Üniversiteli Yaren’in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün cezası onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

İstinaf mahkemesi, üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in aracına çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadı.

İstinaf mahkemesi, üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in aracına çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadı. Sanığın babası hakkında da, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açıldığı öğrenildi.
Maltepe’de 23 Şubat 2018 tarihinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü U.B.Ç., aşırı hız yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in(20) aracına çarpmıştı. Kazada, Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti.
Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık U.B.Ç., eylemin kaza sonrasında takılı kalan hız göstergesine göre en az 150 km hızla işlenmiş olduğu gerekçesiyle önce “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 9 yıl hapse çarptırılmıştı. Sanığın yaşını ve duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak 5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar vermişti.
5 yıl hapis cezası onandı
Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Bu kararla yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği 5 yıllık hapis cezasını onayan daire, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Sanığın babası hakkında da dava açıldı
İstinaf mahkemesinin onama kararına ilişkin konuşan Büyükölmez ailesinin avukatı Gülçin Elgümüş, “Yaren’in hayatını kaybetmesinin karşılığı olarak bu ceza aileye hiç bir zaman yeterli gelmeyecek, bir yandan bir gencin de hayatı mahvoldu. Bizim tek dileğimiz bu olayın gençlere ve ebeveynlere ders olmasıdır” dedi.
Şikayetleri üzerine sanığın babası E.Ç. hakkında da “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açıldığını belirten Elgümüş, “Tek tesellimiz babanın yargılanacak olması. Ailesi ve biz, bu olaydan en çok ebeveynlerinin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Adaletin yerini bulması için baba hakkındaki davada mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

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