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  4. (Özel)Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar

(Özel)Yasağa rağmen okey masasında böyle yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Esenyurt polisi koronavirüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde kahvede okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Esenyurt polisi koronavirüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde kahvede okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, iki ayrı mekanda yasağı delen 37 kişiye toplamda 32 bin liralık idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.
Yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kahvehaneler ve benzeri yerlerde okey ve kağıt oynanması yasaklanmıştı. Yasağa rağmen kurallara uyulmaması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri birisi hemşeriler derneği diğeri kıraathane olmak üzere iki ayrı mekandaki denetimde yasağı delen 37 kişiye 32 bin liraya yakın idari para cezası yaptırım tutanağı düzenledi.

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