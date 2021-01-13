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  4. (Özel)Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada

(Özel)Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada

13.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı gecesi Çağlayan’da kimliği belirsiz bir şahıs, park halinde olan 9 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı.

Yılbaşı gecesi Çağlayan’da kimliği belirsiz bir şahıs, park halinde olan 9 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Araç sahiplerinin şoke olduğu olay kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, çalışmadığı için psikolojinin bozuk belirterek kavga ettiği kişiye sinirlendiği için lastikleri patlattığını söyledi.

Olay, yılbaşı gecesi Kağıthane Çağlayan’da meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yılbaşı gecesinde kimliği belirsiz bir şahıs sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte yürümeye başladı. Şahıs bir süre sonra elindeki bıçakla park halindeki araçların lastiklerini bıçaklamaya başladı. Toplamda 9 aracın lastiğini bıçaklayan şahıs, bağırdıktan sonra bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Şahıs ardından arkadaşıyla beraber sokaktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Vatandaşlar lastikleri görünce şoke oldu
Olayın ardından sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Araçlarının lastiklerinin bıçaklanarak patlatıldığını gören vatandaşlar soluğu emniyette aldı. Vatandaşların şikayetinin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Sinirlendiği için lastikleri kesmiş
Yapılan çalışmaların ardından Kağıthane polisi, bıçaklı şahsın eşkalini belirterek kimliğini tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresini de bulan polis, 28 yaşındaki Oğuzhan K.’yı olay yerine yakın bir sokaktaki evinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Oğuzhan K. ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıs, işsiz olduğunu, psikolojik tedavi gördüğünü, olayı gerçekleştirdiği gece ise tanımadığı bir kişi ile kavga ettiği için sinirlenerek araçların lastiklerini kestiğini söyledi.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı
Aracının lastiği kesilen bir vatandaş, “Gelmiş buradaki arabaların lastiğini şişlemiş sonra da aşağıya doğru gitmiş. Benim bildiğim 4-5 araba var, sonuçta yapmış. Polis daha fazla olduğunu söyledi. Yılbaşı gecesi olduğunu söylediler. Komşular görmüş onlarla dalaşmışlar ve polis çağırmışlar” dedi.
Emniyette işlemleri tamamlanarak “mala zarar verme” suçundan adli işle yapılan Oğuzhan K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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