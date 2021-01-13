(Özel)Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada

Yılbaşı gecesi Çağlayan’da kimliği belirsiz bir şahıs, park halinde olan 9 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Araç sahiplerinin şoke olduğu olay kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, çalışmadığı için psikolojinin bozuk belirterek kavga ettiği kişiye sinirlendiği için lastikleri patlattığını söyledi.

Olay, yılbaşı gecesi Kağıthane Çağlayan’da meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yılbaşı gecesinde kimliği belirsiz bir şahıs sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte yürümeye başladı. Şahıs bir süre sonra elindeki bıçakla park halindeki araçların lastiklerini bıçaklamaya başladı. Toplamda 9 aracın lastiğini bıçaklayan şahıs, bağırdıktan sonra bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Şahıs ardından arkadaşıyla beraber sokaktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Vatandaşlar lastikleri görünce şoke oldu

Olayın ardından sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Araçlarının lastiklerinin bıçaklanarak patlatıldığını gören vatandaşlar soluğu emniyette aldı. Vatandaşların şikayetinin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.