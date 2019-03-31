HABER

(Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu’da oyunu kullandı.

(Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu’da oyunu kullandı. Çilingiroğlu, annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu’da Sarıyer’de bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Çilingiroğlu da annesi gibi seçim mührünü kabinde unutarak görevliler tarafından uyarıldı. Çilingiroğlu, seçim mührünü kabine dönüp alarak görevlilere teslim ederken, bu kez de imza atmayı unuttu. Görevlilerin seslenmesinin ardından imzasını atan Çilingiroğlu, daha sonra okuldan ayrıldı.

(Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
TIR şoförleri oy kullanmaya gidince, sınır kapısında kuyruk oluştuTIR şoförleri oy kullanmaya gidince, sınır kapısında kuyruk oluştu
15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp sandığa geldi15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp sandığa geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Ve nihayet oyunu kullandı: Sade vatandaşız hepimiz!

Ve nihayet oyunu kullandı: Sade vatandaşız hepimiz!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın tespihini hediye ettiği minik Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Atabey'in babası kazada hayatını kaybetti

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.