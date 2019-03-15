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Özen: “Bursa’ya ne kadar hizmet etsek azdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Gaziantep’e direkt uçuşların başlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Söz verdik yaptık.

Özen: “Bursa’ya ne kadar hizmet etsek azdır”

Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Gaziantep’e direkt uçuşların başlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Söz verdik yaptık. Biz söz verip de tutmayanlardan değiliz. Bursa’ya ne kadar hizmet etsek azdır. Aşk ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Bursa-Gaziantep arasında ilk uçuşun tamamlanmasından sonra açıklama yapan Vekil Özen, “Anadolu Jet’in çok değerli yetkililerine teşekkür ediyorum. Uzakları yakın etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar Yenişehir Havalimanı’ndan 5 noktaya direkt uçuşlarımız vardı, buna altıncı destinasyon olarak Gaziantep’i de ekledik. İnşallah Gaziantepli hemşehrilerimizin hem Antep’e daha rahat ulaşmaları hem de Bursa’ya daha yoğu ve rahat bir şekilde gelebilmelerini ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kurum, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu sinerjinin önemine dikkat çeken ve bu sinerjinin Bursa’ya katma değer olarak geri döneceğini dile getiren Vekil Özen şunları söyledi:
“Burada önemli olan husus şu, kurum, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu sinerji, inşallah Bursa’ya, Bursa Yenişehir Havalimanına katma değer olarak geri dönecek. Biz söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik, söz verdik yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu, AK Parti’nin ve başta Sayın Cumhurbaşkanımızın şiarı olan bir düsturdur. Bizler de Bursa Milletvekilleri olarak bunu yerine getirmenin mutluluğunu hissediyoruz. İnşallah bu direkt uçuş yerlerini arttırmayı arzu ediyoruz. Anadolu Jet’in değerli yetkilileriyle bu görüşmelerimiz devam ediyor ve Bursa halkının da buna sahip çıkacağına inanıyoruz. Bursa Yenişehir Havalimanının da hak ettiği yerde olması için bundan sonraki girişimlerimiz devam edecektir.”

Özen: “Bursa’ya ne kadar hizmet etsek azdır”

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