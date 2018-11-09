Özensiz çekilen düğün fotoğrafları için 4 bin 625 lira tazminat alacaklar

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, 2 yıl önce dünyaevine giren E.E. ve E.E. çifti, düğün fotoğraflarını özensiz çektiği gerekçesiyle fotoğrafçı G.M. hakkında açtığı tazminat davasını kazandı. Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce fotoğrafçının çifte 4 bin 625 lira tazminat ödemesine hükmedildi. Edirne'de, 2016 yılının Eylül ayında evlenen E.E. ve E.E., düğün fotoğrafı çekimi için kentte fotoğrafçılık yapan G.M. ile anlaştı. G.M., iddiaya göre, şehrin değişik mekanlarında çektiği düğün fotoğraflarını çifte gecikmeli gönderdi. Aldıkları fotoğrafları özensiz bulan ve istedikleri gibi olmadığını öne süren çift, avukatları Alican Gül aracılığıyla fotoğrafçı G.M.'ye Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 6 bin lirası manevi, 625 lirasını da maddi olmak üzere 6 bin 625 liralık tazminat davası açtı. 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, gelinlik ve damatlık ile çekilen dış mekan fotoğraflarının ve kamera görüntülerinin sözleşmeye uygun olup olmadığı incelenerek, bilirkişi raporu istendi. Raporunun mahkemeye ulaştırılmasının ardından mahkeme heyeti, fotoğrafçı G.M.'nin, çifte 2'şer bin lira manevi tazminat ve 625 lira maddi tazminat olmak üzere toplam 4 bin 625 lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca tazminatın, fotoğraf çekimlerinin yapıldığı 17 Eylül 2016 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte çifte ödenmesine hükmetti.

