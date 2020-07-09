Özer Arkun kimdir? Sıla şiddet iddiaları nedeniyle arkadaşlığını bitirdi.

Özer Arkun şiddet iddiaları magazin gündemine yerleşti. Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’u darp ettiği yönündeki haberlerin ardından bu kez de müzik dünyasından bir şiddet haberi geldi. Ünlü Rubato grubunun solisti müzisyen Özer Arkun’un sevgilisini darp ettiği söylendi. Özer Arkun sevgilisi, müzisyen hakkında savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından “Özer Arkun kimdir?” sorusu sorulmaya başladı.

Özer Arkun ile ilgili Sıla’dan açıklama

Özer Arkun’un sevgilisine şiddet uyguladığı haberlerinin ardından şarkıcı Sıla’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şarkıcı Sıla, birlikte çalıştığı Özer Arkun’un kadına karşı işlediği şiddet suçu ile ilgili aldığı haber nedeniyle büyük bir üzüntü, öfke ve şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Mağdur olan kadının yanında olduğunu belirten Sıla, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özer Arkun ile olan profesyonel ilişkisini ve arkadaşlık ilişkisini bitirdiğini kamuoyu ile açıkladı. Sıla Özer Arkun ile profesyonel arkadaşlığının yanı sıra özel hayatında da arkadaş olduğu için bu haberlerle çok daha fazla şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.