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Özer Arkun kimdir? Sıla şiddet iddiaları nedeniyle arkadaşlığını bitirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

Ozan Güven’in şiddet iddialarının ardından bu kez de Rubato solisti Özer Arkun sevgilisini darp ettiği iddialarıyla gündeme geldi. İddiaların ardından şarkıcı sıla Özer Arkun ile olan profesyonel ve arkadaşlık ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Peki, Özer Arkun kimdir?

Özer Arkun kimdir? Sıla şiddet iddiaları nedeniyle arkadaşlığını bitirdi.

Özer Arkun şiddet iddiaları magazin gündemine yerleşti. Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’u darp ettiği yönündeki haberlerin ardından bu kez de müzik dünyasından bir şiddet haberi geldi. Ünlü Rubato grubunun solisti müzisyen Özer Arkun’un sevgilisini darp ettiği söylendi. Özer Arkun sevgilisi, müzisyen hakkında savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından “Özer Arkun kimdir?” sorusu sorulmaya başladı.

Özer Arkun ile ilgili Sıla’dan açıklama

Özer Arkun’un sevgilisine şiddet uyguladığı haberlerinin ardından şarkıcı Sıla’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şarkıcı Sıla, birlikte çalıştığı Özer Arkun’un kadına karşı işlediği şiddet suçu ile ilgili aldığı haber nedeniyle büyük bir üzüntü, öfke ve şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Mağdur olan kadının yanında olduğunu belirten Sıla, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özer Arkun ile olan profesyonel ilişkisini ve arkadaşlık ilişkisini bitirdiğini kamuoyu ile açıkladı. Sıla Özer Arkun ile profesyonel arkadaşlığının yanı sıra özel hayatında da arkadaş olduğu için bu haberlerle çok daha fazla şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Özer Arkun kimdir?

Adı şiddet olaylarına karışan müzisyenle alakalı olarak “Özer Arkun sevgilisi kim?” ve “Özer Arkun kimdir?” soruları soruluyor. 19973 yılında dünyaya gelen müzisyen İTÜ devlet konservatuarı mezunudur. Küçük yaşlardan beri enstrüman çalan Özer Arkun, ilk olarak müzik yaşamına solo albüm ile başladı. Özer Arkun, 2010 yılında çıkardığı Cello & Me albümünün ardından ünlü Rubato grubuyla müzik hayatına devam etti.

Özer Arkun nereli?” sorusuna cevap olarak ise müzisyenin İstanbul, Üsküdar doğumlu olduğu biliniyor. Özer Arkun Sıla ile pek çok defa aynı sahneyi paylaştı. Müzisyen; viyolonsel, saz ve keman çalıyor. Birlikte sahne aldığı Rubato grubu ise son dönemlerde yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Rubato grubu, uzun yıllar boyunca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu ile birlikte de çalıştı.

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