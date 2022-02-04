Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı kimdir? Mİhriban Hurmacı kaç yaşında ve nereli?

Özer Hurmacı ile 6 yıldır evli olan ve 3 çocuğu bulunan Mihriban Hurmacı, evlilik hayatı hakkında gündeme geldi. En son boşanma davası ile konuşulan Hurmacı, eşinden şiddet gördüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Mihriban Hurmacı Instagram'da, 'mihribanhurmaci_' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

ÖZER HURMACI'NIN EŞİ MİHRİBAN HURMACI KİMDİR?

Mihriban Hurmacı hakkında fazla bilgi yer almıyor.

Özer Hurmacı ile evli olan Mihriban Hurmacı, daha önce boşanma davası ile gündeme gelmişti.

Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın açtığı boşanma davasına karşılık, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.



