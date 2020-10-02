ÖZET | Ankaragücü - Kayserispor: 1-0

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Kayserispor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmadaki tek gol 42. dakikada İlhan Parlak'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 6'ya yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü aynı haftada Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

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