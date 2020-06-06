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ÖZET |Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0

ALMANYA HABERLERİ  | 06.06.2020 21:55 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 30'uncu hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin'in 1-0 mağlup ederek, lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

ÖZET |Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0

Bundesliga'nın 30. haftasında Dortmund, evinde Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 1-0'lık skorla kazandı.

Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 57'nci dakikasında ev sahibi ekipten sahneye çıkan Emre Can, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve sarı-siyahlılar mücadeleden 1-0'lıık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı ve 2'nci sıradaki yerini korudu.

Bundesliga'nın 30'uncu haftası yarın oynanacak 3 maçla tamamlanacak.

Almanya'da yarın oynanacak maçlar şöyle:
14:30 Werder Bremen- Wolfsburg
16:30 Union Berlin- Schalke04
19:00 Augsburg-FC Köln

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