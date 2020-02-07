ÖZET | Fenerbahçe - Maccabi maç sonucu:

Turkish Airlines EuroLeague’in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Maccabi FOX Tel Aviv’e 2 saniye kala Othello Hunter'dan gelen basketle 78-77 mağlup oldu. Fenerbahçe - Maccabi maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz karşısında 2 saniye kala Othello Hunter'ın sayısıyla karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, toplamda da 24. maçında 13. yenilgisini alırken Maccabi Tel Aviv ise 16. kez galip geldi.

FENERBAHÇE - MACCABİ MAÇ ÖZETİ

Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko maça; Derrick Williams, Nando de Colo, Kostas Sloukas, Jan Vesely ve Nikola Kalinic beşiyle başladı.

Mücadeleye Jan Vesely’nin smacıyla başlayan Fenerbahçe Beko, karşılıklı sayılarla geçilen ilk bölümde rakibine 17-14 üstünlük sağladı. Fenerbahçe, Maccabi’nin Aaron Jackson ve Tyler Dorsey ile sayılar üretmesine engel olamasa da çeyreği 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Maccabi farkı iki sayıya indirince Zeljko Obradovic molayı aldı(25-23). Ancak mola dönüşünde de Maccabi sayılarına engel olamayan Fenerbahçe Beko, 30-27 geriye düştü. Bu bölümde 7 dakikada yalnızca 8 sayı üreten sarı lacivertliler, savunmada da zorluk yaşayınca fark 6 sayıya çıktı. Derrick Williams ve Kostas Sloukas’ın sayılarıyla skora ortak olan Fenerbahçe Beko, yine Sloukas’ın üç sayılık isabetiyle 38-37 öne geçti. Jan Vesely’nin basketine Maccabi, Aaron Jackson’ın sayısıyla karşılık verirken; soyunma odasına 41-40 geride giren taraf Fenerbahçe Beko oldu.