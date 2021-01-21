SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Fulham - Manchester United maç sonucu: 2-1

ÖZET | Fulham - Manchester United maç sonucu: 2-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.01.2021 09:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 2-1 yendi. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü.

ÖZET | Fulham - Manchester United maç sonucu: 2-1

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Manchester United, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'a konuk oldu.

Londra temsilcisi Fulham maçın 5. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Manchester United, 21. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1.

Manchester United, Paul Pogba'nın 65. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlup olmayan Manchester United, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek ligdeki liderliğini sürdürdü. Fulham ise ligde 12 puanla 18. sırada yer aldı.

Öte yandan, bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmayan Manchester United, 10 deplasman karşılaşmasının 8'inden galip ayrılırken, 2'sinde berabere kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
İngiliz futbolcu Wilshere, Bournemouth'a transfer olduİngiliz futbolcu Wilshere, Bournemouth'a transfer oldu
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler
Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!
Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!
Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!
Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!
Maria Sharapova yine gündem oldu!
Maria Sharapova yine gündem oldu!
Galatasaray farklı kazandı!
Galatasaray farklı kazandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Mesut Özil'in gelmesi Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
Mesut Özil'in gelmesi Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Fulham - Manchester United maç sonucu: 2-1
Premier Lig'de 13 maçtır kaybetmiyorlar
Arsenal, Yunan savunma oyuncusu Sokratis ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız oyuncu takımdan ayrıldı!
İngiliz futbolcu Wilshere, Bournemouth'a transfer oldu
İngiliz futbolcu Wilshere, Bournemouth'a transfer oldu
Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi
Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi
ÖZET | Leicester City - Southampton maç sonucu: 2-0
Leicester City sahasında kazandı
Mauricio Pochettino, koronavirüse yakalandı
Ünlü teknik direktör koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.