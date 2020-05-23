ÖZET | Hertha Berlin 4-0 Union Berlin (Bundesliga)

Geçtiğimiz hafta Hoffenheim'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Hertha Berlin, bu akşam sahasında Union Berlin'i konuk etti. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 51. dakikada Vedad Ibisevic ve 52. dakikada Dodi Lukebakio'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Arda arda gelen gollerle iyice rahatlayan Hertha, 61. dakikada Matheus Cunha'nın fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı. 77. dakikada Marvin Plattenhardt'ın pasında Dedryck Boyata maçın sonucunu tayin eden golü kaydetti ve karşılaşma Hertha Berlin'in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran Bruno Labbadia'nın öğrencileri 10. sıraya yükseldi. Union Berlin ise 30 puanla 12. sırada kaldı.
(İHA)
Gökhan Töre Beşiktaş'a mı dönüyor?
Kostas Mitroglou geri dönüyor!
Kupayı kaldırmak istiyoruz
Galatasaray benim sonum oldu
F.bahçeli yıldız eşiyle çıplak fotoğrafını paylaştı!
Da Costa ve Guilherme’ye sürpriz
Beşiktaş salonda çalıştı
Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı
Federasyon başkanına yolsuzluk suçlaması!
Aleksander Ceferin iddialı konuştu
Müjdeli haber! O maçlar şifresiz
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum