ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 41. haftası Kadıköy'de kritik bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile ligin flaş ekibi Sivasspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 2-1 kazanarak Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çelme taktı. Mücadeleki golleri Sivasspor adına, 45'te Olarenwaju Kayode ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Ev sahibi takımda 90+3' Papiss Cisse maçın skorunu tayin eden sayıyı attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 62 yaparak 5. sıraya çıktı. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle Fenerbahçe ligde 79 puanla 3. sıraya geriledi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenilmesiyle şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Süper Lig'in son haftasında sarı- lacivertli takım deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yiğido ise, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

