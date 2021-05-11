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ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2

11.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı konuk takım 2-1'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından sarı lacivertli takım şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

ÖZET | Fenerbahçe -Sivasspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 41. haftası Kadıköy'de kritik bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile ligin flaş ekibi Sivasspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 2-1 kazanarak Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çelme taktı. Mücadeleki golleri Sivasspor adına, 45'te Olarenwaju Kayode ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Ev sahibi takımda 90+3' Papiss Cisse maçın skorunu tayin eden sayıyı attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 62 yaparak 5. sıraya çıktı. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle Fenerbahçe ligde 79 puanla 3. sıraya geriledi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenilmesiyle şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Süper Lig'in son haftasında sarı- lacivertli takım deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yiğido ise, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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