Özge Bitmez’in 2020 yılı hedefi Amerika

Sosyal medyadaki popülaritesi ve orijinal tasarımları sayesinde kısa sürede başarıya ulaşan Özge Bitmez, 2020 yılında Amerika’da ve dünyanın farklı ülkelerinde de satış yapmaya başlayarak işlerini uluslararası boyuta taşımayı planlıyor.

Özge Bitmez, İstanbul Kültür Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra moda konusundaki ilgisini 2017 yılında ozgebitmez.com adlı online butiğini açarak sürdürdü. Sosyal medyada Chris Brown gibi birçok dünya starının da takibe aldığı Bitmez özellikle Amerika’da moda, sanat ve spor dünyasında sahip olduğu güçlü ilişkileri önümüzdeki dönemde harekete geçirerek ortaklıklara imza atmayı planlıyor. Miami’de butiği aracılığıyla şimdiden önemli satış miktarlarına ulaşan Bitmez, yakın gelecekte açıklamayı planladığı ortaklıklar ve projelerle satışlarını ve marka bilinirliğini hem Amerika’da hem de pek çok başka ülkede hızlı biçimde arttırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Sosyal medyanın ve online alışveriş trendlerinin hızla yükselişte olduğu günümüzde moda dünyasının yeni starlarının da sosyal medyadan çıkması kaçınılmaz. Modanın yeni yüzünü oluşturan bu trendin ülkemizdeki önde gelen isimlerinden biri olan Özge Bitmez’in uluslararası plan ve projelerinin başarıya ulaşması halinde ülkemizdeki pek çok genç modacıya ve moda tutkunlarına yepyeni bir pencere ve vizyon sunacağı da bir gerçek.