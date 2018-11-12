Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Ünlü oyuncu Özge Borak, güneşli günlerı fırsat bilip Bodrum'da denize girdi. Sosyal medya hesabında denizde fotoğrafını paylaşan Borak, altına bu notu düştü:

"Şu fotoğraf şurada dursun. Dün ve bugün tarihe geçsin, ilk defa kasım ayında denize girdim. Hatta siz yarını da yazın tarihe, kesin yarın da girerim ben. Vallahi nispet değil, ama çok güzel arkadaş. Size de dilerim ya da icazet verin sizin için de dalıp, çıkayım.

Demem o ki, bitti, daha olmaz dediğiniz her noktada böyle şahane sürprizleriniz olsun. Tıpkı benim “deniz sezonu da bitti” diye üzülürken, birden bir cup..."

