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Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

Özge Borak, Bodrum'a gitti; denize girdi! Kasım ayında denize girmekten büyük zevk alan ünlü oyuncu bu anlarını takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmadı.

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Ünlü oyuncu Özge Borak, güneşli günlerı fırsat bilip Bodrum'da denize girdi. Sosyal medya hesabında denizde fotoğrafını paylaşan Borak, altına bu notu düştü:

"Şu fotoğraf şurada dursun. Dün ve bugün tarihe geçsin, ilk defa kasım ayında denize girdim. Hatta siz yarını da yazın tarihe, kesin yarın da girerim ben. Vallahi nispet değil, ama çok güzel arkadaş. Size de dilerim ya da icazet verin sizin için de dalıp, çıkayım.

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Demem o ki, bitti, daha olmaz dediğiniz her noktada böyle şahane sürprizleriniz olsun. Tıpkı benim “deniz sezonu da bitti” diye üzülürken, birden bir cup..."

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