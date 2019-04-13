Özge Borak fiziği ile mankenlere taş çıkardı

"Bu akşam benim için çok güzel ve kıymetliydi. Cihan Nacar’ın defilesinde tasarımlarından birini taşımak hem heyecan verici hem de unutulmaz bir anı oldu. Mesleğim mankenlik değil elbette ama profesyonel mankenlerle podyuma çıktık. Sahne gibi değil, bir başka hissediyor insan kendini. Farklıydı...