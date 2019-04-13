MAGAZİN

Özge Borak fiziği ile mankenlere taş çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Defilede boy gösteren Özge Borak Fiziği ile mankenlere taş çıkardı!

Modacı Cihan nacar, ‘Dramatik İroni’ adını verdiği koleksiyonunu önceki akşam tanıttı.

Özge Borak mankenlere taş çıkardı!

Oyuncu Özge Borak, önceki akşam yakın arkadaşı Cihan Nacar'ın defilesinde modellik yaptı.
37 yaşındaki ünlü oyuncu modellik performansı ile beğeni topladı.
Borak defileye dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam benim için çok güzel ve kıymetliydi. Cihan Nacar’ın defilesinde tasarımlarından birini taşımak hem heyecan verici hem de unutulmaz bir anı oldu. Mesleğim mankenlik değil elbette ama profesyonel mankenlerle podyuma çıktık. Sahne gibi değil, bir başka hissediyor insan kendini. Farklıydı...
Cihan, arkadaşım. İşini seven biri olarak en heyecanlı gecelerinden birine beni de ortak ettiğin için teşekkür ederim. Harikaydı... Ve Aslıhan; sen iyi ki varsın, iyi ki zamanında Cihan’la bizi bir araya getirdin... Sana ayrı teşekkür ederim. Ecem seninle ne güzel zaman... Daha yolumuz uzun! Övgülerle karşılayan davetliler, utandırdınız, nasıl sevindim izahı yok. Ne mutlu..."
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Özge Borak magazin

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