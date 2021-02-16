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Özge Borak'tan kar üzerinde doğum günü kutlaması

16.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Özge Borak'tan kar üzerinde doğum günü kutlaması

39 yaşında basan oyuncu Özge Borak, doğum gününü karlar arasında kutladı. Borak, çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından "Uzun yıllardır doğum günümde kar yağmamıştı. Pastamı karlar içinde üflemek istedim" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Özge Borak, 14 Şubat'ta 39 yaşında bastı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kendini evde izole eden Borak, doğum gününü karlar arasında kutladı.

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İstanbulda etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan Borak, pastasını da dışarıda üfledi.

"YILLARDIR DOĞUM GÜNÜMDE KAR YAĞMAMIŞTI"

Oyuncu, verdiği pozlara şu notu düştü:
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Uzun yıllardır doğum günümde kar yağmamıştı. Pastamı karlar içinde üflemek istedim, hoşluk olsun diye. Benim için oldu da. Alışık olduğumuz dost meclislerimizden, kalabalıklarımızdan pandemiyle beraber ayrı düştük. Bazı günler yine ne kadar kalabalık olduğumuzu da görüyoruz. Ben bugün gördüm... Ailem, sevdiğim, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim var olun, ne güzelsiniz. Mutlu ettiniz beni. Teşekkür ederim. Hakikaten "İyi ki doğmuşum" dedim sayenizde. O zaman seneye büyük bir parti yapar mıyız? Yaparız, yaparız.


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