Özge Gürel aşka geldi: Sevgisi Serkan Çayoğlu'nun yeni yaşını aşk dolu sözler ile kutladı!

Kiraz Mevsimi, Bay Yanlış ve Dolunay gibi dizilerden tanıdığımız

ünlü oyuncu Özge Gürel, 34 yaşına basan sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Gürel, "İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı, gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi, bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim, aşırı seviyorum" dedi

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na aşk dolu sözler!

Kiraz Mevsimi adlı dizide rol aldıktan sonra arkadaşlıkları ilişkiye dönen Özge Gürel, Serkan Çayoğlu çiftinden Çayoğlu 34 yaşına bastı.

Yaklaşık dört yıldır mutlu birliktelikleri süren çiftten Gürel, rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta bulunan sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Seni özlemeyi, birlikte büyümeyi, bazen öyle durmayı... Instagram hesabından birlikte çekilen karelerini paylaşan Özge Gürel, "İyi ki doğdun sevgilim. Çok seviyorum iki kişiyken bu kadar kalabalık olmayı, sana her gün daha aşık uyanmayı, kavgayı, gürültüyü, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, seni özlemeyi, birlikte büyümeyi, bazen öyle durmayı... Teşekkür ederim olduğun kişi için bebeğim, aşırı seviyorum... Biliyorsun..." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 616 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Evlilik sorusuna net yanıt vermişti Çift, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.

Sabah onu gördüğüm için mutluyum Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz günlerde "Sosyal medyada sizi takip edenler tarafından nasıl yorumlar alıyorsunuz?" sorusuna Çayoğlu, "Çok mutluyuz, bu mutlu anlarımız var demek değil sadece. Sabah onu gördüğüm için mutluyum. Birlikte büyüyüp, sürekli heyecanlanacak bir şeyler bulduğumuz için mutluyum ve sanırım insanlara geçen bu" demişti.

Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz Gürel ile yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden bahseden Serkan Çayoğlu, "Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. Bu aralar tabi pandemi nedeniyle bazı programlarımızdan vazgeçtik. Zaman zaman daha aktif oluyoruz ama tam tersi dönemler de oluyor. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Özge Gürel kimdir? Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır.2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır.

Aynı yıl Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı. 2016'da Gürel'in Affet şarkısının klibi yayınlandı. 2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5’te yayınlandı ve İtalya televizyonunda yayınlanan ilk Türk dizisi oldu. İtalya'da yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel bir programın davetlisi oldu. 2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı.