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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan aşk pozu

21.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık dört yıldır mutlu birlikteliklerini devam ettiren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, tatile çıktı. Tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaşan çifte yorum yağdı.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan aşk pozu

Ünlü oyuncular Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, dört yıldır mutlu birlikteliklerini devam ettiriyor.

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ABD'ye tatile giden ünlü çift, sosyal medyada tatilden fotoğraflar paylaştı.

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Fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, romantik tatillerinden bir de aşk pozu paylaştı.

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Özge Gürel: Her gün gözlerimi aşkla açıyorumÖzge Gürel: Her gün gözlerimi aşkla açıyorum

2014’te beri aşk yaşayan Serkay Çayoğlu ile Özge Gürel’in arasına geçen kış ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi girmişti.

Temmuz başından beri Amerika Los Angeles’ta olan sevgililer tatili uzattı.
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Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel Serkan Çayoğlu
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