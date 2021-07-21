Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan aşk pozu

Ünlü oyuncular Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, dört yıldır mutlu birlikteliklerini devam ettiriyor.

ABD'ye tatile giden ünlü çift, sosyal medyada tatilden fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, romantik tatillerinden bir de aşk pozu paylaştı.

2014’te beri aşk yaşayan Serkay Çayoğlu ile Özge Gürel’in arasına geçen kış ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi girmişti.

Temmuz başından beri Amerika Los Angeles’ta olan sevgililer tatili uzattı.





