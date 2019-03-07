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Özge Kanbay Turgutlu'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Manisa'da geçen 25 Şubat'ta henüz 22 yaşındayken tedavi gördüğü rahim kanserine yenik düşen eski futbolcu ve bölge futbol hakemlerinden Özge Kanbay, Turgutlu'da anıldı.  Futbolcu arkadaşları, Özge Kanbay'ın acılı annesi Mürüvvet Kanbay'a 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi yeşil sahadan biraz olsun moral vermeye çalıştı.

Manisa'da geçen 25 Şubat'ta henüz 22 yaşındayken tedavi gördüğü rahim kanserine yenik düşen eski futbolcu ve bölge futbol hakemlerinden Özge Kanbay, Turgutlu'da anıldı.
Futbolcu arkadaşları, Özge Kanbay'ın acılı annesi Mürüvvet Kanbay'a 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi yeşil sahadan biraz olsun moral vermeye çalıştı. Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde Turgutlu Belediyespor ve Özge Kanbay'ın bir dönem formasını giydiği Manisa Esnaf Gençlikspor arasında Turgutlu'da oynanan maça anne Mürüvvet Kanbay, ablası Gamze Kanbay Özkan ve yakınları da davet edildi. Kadın futbolcular, sahaya üzerlerinde Kanbay'ın fotoğrafının da basılı olduğu, Özge Kanbay seni unutmayacağız, unutturmayacağız yazılı tişörtlerle çıktı. Isınmanın ardından tişörtlerini anne Mürüvvet Kanbay'ın oturduğu tribünün önüne bırakan futbolcular, sahaya çıkarken de, Seni yazdık yüreğimize yazılı pankartı taşıdı. Maçı 10- 0 kazanan Turgutlu Belediyespor, gollerin ardından Kanbay'ın annesi Mürüvvet Kanbay'a koşarak sevinçlerini acılı anneye sarılıp paylaştı. Duygu dolu anlar yaşayan Kanbay ailesi, böyle bir anma etkinliği düzenleyen Turgutlu Belediyespor kadın futbol takımına teşekkür etti.

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