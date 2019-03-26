MAGAZİN

Özge Özberk'ten kahkaha garantili oyun: Açık Aile

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.03.2019 00:58 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Dersu Yavuz Altun'un yaptığı, Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu'nun oynadığı Açık Aile oyunu, 24 Mart Pazar akşamı Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde izleyiciyle buluştu.

Özge Özberk'ten kahkaha garantili oyun: Açık Aile

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde perdelerini ilk kez açan Açık Aile tiyatro oyununda, kendisine sürekli yeni sevgililer bulan kocanın eşini canlandıran Özge Özberk," Kubilay ile daha önce dizide oynadık. Sürekli tiyatro yapmam gerektiğini söylüyordu. Ben de çok istiyordum ve aynı sahnede buluştuk. Uyumlu bir ikili olduk. Komedi oynamayı çok istiyordum bu kadar eğlenceli bir oyunda oynamaktan çok mutluyum" dedi.

1553496690_zge___zberk

Nobel Edebiyat ödüllü oyuncu-yazar Dario Fo ve Franca Rame'nin oyunu, kadın-erkek ilişkilerini masaya yatırıyor. Kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynaklarını acımasız bir mizah diliyle sahnede didik didik ediyor.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Arzum Onan yeni sergisini açtı!Arzum Onan yeni sergisini açtı!
Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındıNazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özge özberk kubilay penbeklioğlu açık aile

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yaralarım Aşktandır! Furuğ Ferruhzadı sahneye taşınıyor

Yaralarım Aşktandır! Furuğ Ferruhzadı sahneye taşınıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arzum Onan Ankara'da 'Kadın' isimli kişisel sergisini açtı!

Arzum Onan yeni sergisini açtı!

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

Nazan Kesal Furuğ Ferruhzad'a hayat verecek!

Yaralarım Aşktandır! Furuğ Ferruhzadı sahneye taşınıyor

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

Zerrin Özer'den Gaziantep'te Kadınlar Günü konseri

Zerrin Özer'den Kadınlar Günü konseri!

Haydar Ergülen: Çocukluk, şiiri sokaktan toplamaktır

Eğitim seminerinin kapanışını ünlü şair yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.