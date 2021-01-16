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Özge Özder'i kızdıran yorum!

16.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Özge Özder'i kızdıran yorum!

Eşi Sinan Güleryüz ile kız bebek bekleyen 7,5 aylık hamile oyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye gelen bir yoruma tepki gösterdi.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sadakatsiz'in 'Doktor Derya'sı Özge Özder, 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenmişti. 7,5 aylık hamile olan 42 yaşındaki oyuncu, önceki gün göbeğini açıkta bırakan bir fotoğrafını paylaştı.

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Kadın takipçilerinden biri, "O kadar saçma ki! Dizide kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunu yazdı.

Özge Özder, takipçisinin yorumuna şu karşılığı verdi:

"Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatın kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım."

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"Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı? Şikayetinizi yapım şirketine iletin. İşten çıkayım bu pandemide. Siz de rahat edin, göz zevkiniz de. Gerçi kadrosuna aldıkları bir kadını hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum çok şükür."

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