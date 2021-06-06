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Özge Özpirinçci 13 haftalık hamile! | Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında?

06.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yıldır Burak Yamantürk ile bir ilişki içerisinde olan oyuncu Özge Özpirinçci’nin 13 haftalık hamile olduğu iddia edildi. Yeni filmi “İlk ve Son”un yapımlarına geçtiğimiz günlerde kısa bir süre ara verildiği öğrenilmişti. Filmin çekimlerine ara verilmesinin sebebi ise Özge Özpirinçci’nin hamile olması ve göbeğinin belirginleşmesi olduğu ortaya atıldı.

Burak Yamantürk ile beraber 6 yıldır birliktelik yaşayan 35 yaşındaki başarılı oyuncu Özge Özpirinçci’nin yeni filminin çekimlerine hamilelik sebebiyle ara verildiği iddia edildi.

Özpirinçci’nin karnı belirginleşmeden önce filmin çekimlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması için set ekibi alarma geçti. Filmdeki yakın plan çekimleri yeniden düzenlendi. Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin Ağustos ya da Eylül ayında nikah masasına oturacağı tahmin ediliyor.

Özge Özpirinçci kimdir?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu.
Özge Özpirinçci, ilk olarak Kanal D'de “Cesaretin Var mı Aşka” ve “Kavak Yelleri” dizilerinde oynadı.
Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.
12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.
Özge Özpirinçci, 6 senedir oyuncu Burak Yamantürk ile beraberdir. Çiftin Ağustos veya Eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OYNADIĞI FİLMLER

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OYNADIĞI FİLMLER
2010 - Veda / 2011 - Anadolu Kartalları / 2014 - Karışık Kaset / 2017 - Acı Tatlı Ekşi
2020 - Biz Böyleyiz / 2020 - Karakomik Filmler 2 / 2021 - İnsanlar İkiye Ayrılır

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OYNADIĞI DİZİLER

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OYNADIĞI DİZİLER
2008 - Cesaretin Var mı Aşka / 2008 - Kavak Yelleri / 2009 - Melekler Korusun / 2010 - Deli Saraylı / 2011-2012 - Al Yazmalım / 2012 - Ağır Roman Yeni Dünya
2013-2014 - Tatar Ramazan / 2014 - Aramızda Kalsın Görkem / 2014-2015 - Aşk Yeniden / 2017-2020 - Kadın / 2019 - Mucize Doktor Konuk Oyuncu
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Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
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