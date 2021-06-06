Özge Özpirinçci 13 haftalık hamile! | Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında?

Burak Yamantürk ile beraber 6 yıldır birliktelik yaşayan 35 yaşındaki başarılı oyuncu Özge Özpirinçci’nin yeni filminin çekimlerine hamilelik sebebiyle ara verildiği iddia edildi. Özpirinçci’nin karnı belirginleşmeden önce filmin çekimlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması için set ekibi alarma geçti. Filmdeki yakın plan çekimleri yeniden düzenlendi. Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin Ağustos ya da Eylül ayında nikah masasına oturacağı tahmin ediliyor.

Özge Özpirinçci kimdir?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu.

Özge Özpirinçci, ilk olarak Kanal D'de “Cesaretin Var mı Aşka” ve “Kavak Yelleri” dizilerinde oynadı.

Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.

Özge Özpirinçci, 6 senedir oyuncu Burak Yamantürk ile beraberdir. Çiftin Ağustos veya Eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OYNADIĞI FİLMLER 2010 - Veda / 2011 - Anadolu Kartalları / 2014 - Karışık Kaset / 2017 - Acı Tatlı Ekşi

2020 - Biz Böyleyiz / 2020 - Karakomik Filmler 2 / 2021 - İnsanlar İkiye Ayrılır

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ OYNADIĞI DİZİLER 2008 - Cesaretin Var mı Aşka / 2008 - Kavak Yelleri / 2009 - Melekler Korusun / 2010 - Deli Saraylı / 2011-2012 - Al Yazmalım / 2012 - Ağır Roman Yeni Dünya