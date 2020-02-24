Özge Özpirinçci’den estetik itirafı

Şimdilerde yeni bir dizi projesi ile adı anılan Özge Özpirinçci, Pelin Kaya'nın YouTube'daki programında estetikle ilgili 3 itirafta bulundu. Özpirinçci, yüzüne düzenli olarak botoks yaptırdığını söyledi.

Sadece başarılı iş hayatıyla değil aynı zamanda aşk hayatındaki mutluluğuyla da gündemde olan Özge Özpirinçci, katıldığı programda samimi itiraflarda bulundu.

İşte güzel oyuncunun estetikle ilgili o açıklamaları:

Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum.

Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor.

Bir kez de alnımdaki çizgiye botoks yapıldı.

Özge Özpirinçci, geçen günlerde de yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip “Yüzümde hiç dolgu yok. Her sabah 10 dakika yüz yogası yapıyorum.” demişti.

İşte estetikle değişim yaşayan ünlü isimler...

