Özge Özpirinçci'den makyajsız ve doğal paylaşım 'Saçımdaki beyazlar ve ben'

Sevgilisi Burak Yamantürk'le aşkları dolu dizgin giden Özge Özpirinçci, tatilin keyfini çıkartıyor. Özge Özpirinçci önceki gün sevgilisi Burak Yamantürk'le aşk dolu bir pozunu paylaşmış ve "Ben zamanı burada durdurdum' notuyla yazmıştı. Güzel oyuncu son olarak ise Instagram'daki story bölümünden doğal bir selfie pozunu paylaştı.

Arabada çektiği makyajsız fotoğrafında Özpirinçci'nin saçındaki beyazlar da göze çarptı. Ünlü oyuncu fotoğrafının üzerine ise 'Saçımdaki beyazlar ve ben' notunu yazdı.

Özpirinçci'nin paylaşımına hayranlarından övgü yağdı.

