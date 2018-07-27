MAGAZİN

Özge Özpirinçci'den makyajsız ve doğal paylaşım 'Saçımdaki beyazlar ve ben'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Kadın dizisindeki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni kazanan Özge Özpirinçci, saçlarındaki beyazların da göründüğü makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Özpirincçi doğal fotoğrafını, 'Saçımdaki beyazlar ve ben' notuyla paylaştı.

Özge Özpirinçci'den makyajsız ve doğal paylaşım 'Saçımdaki beyazlar ve ben'

Sevgilisi Burak Yamantürk'le aşkları dolu dizgin giden Özge Özpirinçci, tatilin keyfini çıkartıyor. Özge Özpirinçci önceki gün sevgilisi Burak Yamantürk'le aşk dolu bir pozunu paylaşmış ve "Ben zamanı burada durdurdum' notuyla yazmıştı. Güzel oyuncu son olarak ise Instagram'daki story bölümünden doğal bir selfie pozunu paylaştı.

Arabada çektiği makyajsız fotoğrafında Özpirinçci'nin saçındaki beyazlar da göze çarptı. Ünlü oyuncu fotoğrafının üzerine ise 'Saçımdaki beyazlar ve ben' notunu yazdı.

özge

Özpirinçci'nin paylaşımına hayranlarından övgü yağdı.

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Özge Özpirinçci burak yamantürk instagram no make up makyajsız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte bunlar hep diziden..yapma be kadınım üzme kendini..heder ettin kendini değdimi...
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