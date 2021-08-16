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Özge Özpirinçci: Hamileyken düğün falan yapmam!

16.08.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamileliğinin 5. ayını dolduran ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, hakkında merak edilenleri Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı. Uzun yıllardır meslektaşı Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özpirinçci, "Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" dedi.

Özge Özpirinçci: Hamileyken düğün falan yapmam!

Özge Özpirinçci uzun süren sessizliğini Show TV için bozdu. Burak Yamantürk ile beraberliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için gün sayan Özpirinçci, inatçı bir kişiliği olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "5 aylık hamileyim ve bununla inatlaşıyorum. Doktorum nasıl olsa belli bir süre sonra hareketim kısıtlanacağı için hareketli ve inatçı oluşuma tolerans gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Doğal güzelliğiyle ilgili sorulara da yanıt veren Özpirinçci, "İki tür insan var. Biri kaportaya önem veriyor, diğeri de motora. Yani biri dış güzellik için yaşıyor, diğeri de içini güzel tutup güzel kalıyor. Ben uzun süredir kaportaya değil motora yatırım yapıyorum" dedi.

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"BEBEĞİN İSMİNE KARAR VERMEDİK"

Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Özge Özpirinçci henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyledi. Ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım" dedi.

"BURAK EN GÜVENDİĞİM İNSAN"

Hayatında en güvendiği insan sorulduğunda sevgilisi Burak Yamantürk'ün ismini söyleyen Özge Özpirinçci, "Birine bu kadar güvenebilmek muhteşem bir duygu. Uzun süredir birlikteyiz ve birbirimize sonsuz güveniyoruz. Onun hep yanımda olduğunu bilmek bana her anlamda güç veriyor" dedi.

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"HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"

Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" dedi.

"BERRAK BENİM AMAZON KADINIM"

En iyi arkadaşı Berrak Tüzünataç'tan güzel cümlelerle söz eden Özge Özpirinçci, "Hayatta birçok konuda benim diğer yarım gibi tanımlıyorum onu. Aynı mesleği yapan iki kadının bu kadar iyi anlaşması az görülen bir şey. O benim içimdeki amazon savaşçım" diye konuştu.

Arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın kızı için hediyeler almaya başladığını dile getiren Özpirinçci, "Doğmamış bebeğe bikini aldı. Bebek bikinisinin ne kadar zor bulunan bir şey olduğunu anlayınca bebek bikinisi sektörüne el attı" dedi.


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