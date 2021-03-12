Özge Özpirinçci isyan etti!

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Netflix dizisi Bir Denizaltı Hikayesi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özge Özpirinçci, son olarak ilgiyle takip edilen Kadın dizisiyle ekrana gelmişti.

Özge Özpirinçci, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde bir süre İstanbul’daydı ve sonrasında Marmaris ve Bodrum’da uzun bir tatil yaptı.

Şimdilerde ise Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünde oynadığı fantastik bir dizide rol alıyor. Oyuncunun, Defne karakterini oynadığı dizi, Netflix için çekiliyor.

GÖRDÜKLERİ YÜZÜNDEN ÇİLEDEN ÇIKTI

Bir Denizaltı Hikayesi isimli dizi için uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçen oyuncu, İstanbul’da yürüyüş yaparken gördüğü bazı manzaralar karşısında da kendisini tutamayıp aşağıdaki paylaşımı yayınlamış.

Bir takipçisinin benzer bir paylaşımı üzerinden duygularını aktaran Özpirinçci, “Her yürüyüşümde bu manzaraları görmekten, araba kullanırken camından dışarı çöp, izmarit atan insanları görmekten, denizi kirleten insanları görmekten çok sıkıldım. Lütfen bu insanlar azalarak değil aniden bitsin!”



