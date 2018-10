Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 30 Ekim Salı akşamı 37. yeni bölümüyle duygusal anlar yaşattı. Kadın dizisinde Bahar'ı canlandıran başarılı oyuncu Özge Özpirinçci ise dizinin yeni bölümünü izlerken gözyaşlarına boğuldu. Dizide kardeşi Şirin'in ihanetiyle yıkılan Bahar hastanede ölüm kalım savaşı veriyordu.

O sahneleri izleyen Özge Özpirinçci, gözyaşlarına boğulduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci'nin bir takipçisi paylaşıma, "Özge ciğerimizi söktün." yorumunu yaptı.

"CİĞERİMİZİ SÖKTÜN BE ÖZGE"

Kendi dizisini izleyip gözyaşlarına boğulan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Siz napıyorsunuz be?!" notunu düştü. Pirinçci'nin üzgün halini gören takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Pirinçci'nin bir takipçisi paylaşıma, "Ciğerimizi söktün be Özge. Ahlamaktan gözlerimiz şişti." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Dizinizi izlerken ağlamaktan kör oluyordum." yorumunu yaptı.

KADIN 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içinde olan Sarp, Bahar’ı görmek için de heyecanlıdır. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır. Hatta Doruk bunun bir rüya olduğunu düşünmektedir. Bahar’ın tek umudunun Şirin olduğunu öğrenen Sarp için çözüm hiç planlamadığı şekilde gelişecektir.