"Tatar Ramazan" dizi setinde tanışan ve 2014'ten beri birlikte olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ikilisi gündem oldu. Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu haberlerinin patlak vermesinin ardından Burak Yamantürk'ün hayatı ve rol aldığı projeler merak edilmeye başlandı. Peki Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

BURAK YAMATÜRK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 Aralık 1983 İzmit, Kocaeli doğumlu Burak Yamantürk 37 yaşındadır. Türk oyuncudur ve oyunculuk kariyerine aktif olarak devam etmektedir. 2014 yılında Böcek adlı sinema filminde rol almıştır. 2014 yılında Ayhan Hanım adlı sinema filminde rol almıştır ancak bu film vizyona girmemiştir.

Burak Yamantürk Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Veda dizisinde Kemal karakterini canlandırarak edinmiştir.

Burak Yamantürk 1.76 boyunda, 71 kilo ve Oğlak burcudur.

BURAK YAMANTÜRK İLE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HAKKINDA

Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci aşkı "Tatar Ramazan" dizi setinde 2014 yılında başladı. O tarihte el ele tutuşan çift yıllardır beraberliğine devam etti. Sevgilisi Burak Yamantürk ile sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yaşadığı ilişki hakkında konuşurken aşkın her şeyi güzelleştirdiğini ifade etmişti. Son olarak 6 yıldır birlikte olan Özpirinçci ve Yamantürk ikilisinin bebek beklediği ve Özpirinçci'nin 6 aylık hamile olduğu iddia edildi.