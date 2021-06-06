"Tatar Ramazan" dizi setinde tanışan ve 2014'ten beri birlikte olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ikilisi gündem oldu. Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu haberlerinin patlak vermesinin ardından Burak Yamantürk'ün hayatı ve rol aldığı projeler merak edilmeye başlandı. Peki Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir? İşte ayrıntılar...
23 Aralık 1983 İzmit, Kocaeli doğumlu Burak Yamantürk 37 yaşındadır. Türk oyuncudur ve oyunculuk kariyerine aktif olarak devam etmektedir. 2014 yılında Böcek adlı sinema filminde rol almıştır. 2014 yılında Ayhan Hanım adlı sinema filminde rol almıştır ancak bu film vizyona girmemiştir.
Burak Yamantürk Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Veda dizisinde Kemal karakterini canlandırarak edinmiştir.
Burak Yamantürk 1.76 boyunda, 71 kilo ve Oğlak burcudur.
Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci aşkı "Tatar Ramazan" dizi setinde 2014 yılında başladı. O tarihte el ele tutuşan çift yıllardır beraberliğine devam etti. Sevgilisi Burak Yamantürk ile sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yaşadığı ilişki hakkında konuşurken aşkın her şeyi güzelleştirdiğini ifade etmişti. Son olarak 6 yıldır birlikte olan Özpirinçci ve Yamantürk ikilisinin bebek beklediği ve Özpirinçci'nin 6 aylık hamile olduğu iddia edildi.
Burak Yamantürk'ün rol aldığı diziler tarihleri ile birlikte şu şekildedir:
2012 Veda/ Kemal
2013-14 Tatar Ramazan /Elmas Mercan
2014 Hayat Yolunda /Op. Dr. Selim Savaş
2014 Yasak /Nejat
2015 Acı Aşk/ Mehmet
2017 İçimdeki Fırtına /Fırat
2017 Kayıt Dışı /Arda
2018 – Dip / Emre
2019 Sevgili Geçmiş /Kenan Soykan
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm/ Hayati