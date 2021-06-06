HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir?

Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir?

06.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiasının öne sürülmesinin ardından sevgilisi Burak Yamantürk'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir?

Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir?

"Tatar Ramazan" dizi setinde tanışan ve 2014'ten beri birlikte olan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ikilisi gündem oldu. Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu haberlerinin patlak vermesinin ardından Burak Yamantürk'ün hayatı ve rol aldığı projeler merak edilmeye başlandı. Peki Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

BURAK YAMATÜRK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 Aralık 1983 İzmit, Kocaeli doğumlu Burak Yamantürk 37 yaşındadır. Türk oyuncudur ve oyunculuk kariyerine aktif olarak devam etmektedir. 2014 yılında Böcek adlı sinema filminde rol almıştır. 2014 yılında Ayhan Hanım adlı sinema filminde rol almıştır ancak bu film vizyona girmemiştir.

Burak Yamantürk Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Veda dizisinde Kemal karakterini canlandırarak edinmiştir.

Burak Yamantürk 1.76 boyunda, 71 kilo ve Oğlak burcudur.

BURAK YAMANTÜRK İLE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HAKKINDA

Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci aşkı "Tatar Ramazan" dizi setinde 2014 yılında başladı. O tarihte el ele tutuşan çift yıllardır beraberliğine devam etti. Sevgilisi Burak Yamantürk ile sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, yaşadığı ilişki hakkında konuşurken aşkın her şeyi güzelleştirdiğini ifade etmişti. Son olarak 6 yıldır birlikte olan Özpirinçci ve Yamantürk ikilisinin bebek beklediği ve Özpirinçci'nin 6 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Yamantürk dizileri nelerdir?

BURAK YAMANTÜRK DİZİLERİ NELERDİR?

Burak Yamantürk'ün rol aldığı diziler tarihleri ile birlikte şu şekildedir:

2012 Veda/ Kemal

2013-14 Tatar Ramazan /Elmas Mercan

2014 Hayat Yolunda /Op. Dr. Selim Savaş

2014 Yasak /Nejat

2015 Acı Aşk/ Mehmet

2017 İçimdeki Fırtına /Fırat

2017 Kayıt Dışı /Arda

2018 – Dip / Emre

2019 Sevgili Geçmiş /Kenan Soykan

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm/ Hayati

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Hafta sonu kafeler, lokantalar açık mı?Hafta sonu kafeler, lokantalar açık mı?
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
Burak Yamantürk Özge Özpirinçci

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme sonrası rekor yolda: 750 bin düğün yapılacak

Normalleşme sonrası rekor yolda: 750 bin düğün yapılacak

Kafa kafaya çarpıştılar! Polis memuru şehit oldu, astsubay hayatını kaybetti

Kafa kafaya çarpıştılar! Polis memuru şehit oldu, astsubay hayatını kaybetti

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Bizde dizi yapan adam bana...

Bizde dizi yapan adam bana...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.