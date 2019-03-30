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Özge Özpirinçci şaşırttı! Avukat olacakken oyuncu oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

‘Kadın’ dizisiyle ekrana gelen Özge Özpirinçci, bilinmeyenlerini anlattı.

Zorluklar karşısında pes etmediğini söyleyen oyuncu, “Marvel karakterlerinin söylediği hep budur ya. Kötüler asla pes etmez. Biz de pes etmeyelim” dedi.

Özge Özpirinçci'den samimi açıklamalar

Özge Özpirinçci, Vogue dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, okul yıllarında Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü’nü kazandığını ama babasının yönlendirmesiyle Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’ne girdiğini söyledi...
Özpirinçci “Mezun olduğumda diplomamı babama uzatıp ‘Bu senin istediğindi, şimdi sıra bende’ dedim. O da baktı ki oyunculuk benim için geçici bir heves değil, var gücüyle destekledi beni” dedi.

INSTAGRAM YORUCU VE SIKICI

INSTAGRAM YORUCU VE SIKICI
“Aşk Yeniden” ve “Kadın” dizilerindeki performansıyla farklı yıllarda Altın Kelebek ödülüne layık görülen Özpirinçci, canlandırdığı rolleri “Her biri güçlü ama ayrı dünyaların insanı” diye tanımladı.
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, bunu deşarj olmak için yaptığını söyledi ve “Ama öyle bir yere evrildi ki, bütün fotoğraflar mükemmel, bütün pozlar şahane, her kıyafetin bir duruşu, bir anlamı, bir alt metni var. Çok yorucu, çok sıkıcı, çok kısıtlayıcı. Öyle yaşayamam ben ama öyle yaşayanları da yargılamıyorum asla. Tercih meselesi bu” dedi.
Yoğun çalışmaktan şikâyetçi olmadığını da belirten oyuncu, yaşadığı zorluklar karşısında pes etmediğinin altını çizdi. “Kötüler de pes etmiyor” diyen Özpirinçci sözlerine şöyle devam etti: “Klasik Marvel karakterlerinin söylediği hep budur ya. Kötüler asla pes etmez. Biz de pes etmeyelim.”

Tek isteğim doğru yaşamak

Tek isteğim doğru yaşamak
Dünyada yeterince iyilik olmadığından, iyilik yapmak istediğinden bahseden Özge Özpirinçci, “Önceden duygularımı ifade edemezdim. Artık insanlara doğruyu söyleyebiliyorum” dedi.
Küçüklüğünden beri başından geçen olayları enteresan kılmak için süslediğini itiraf eden Özpirinçci, sözlerini şöyle tamamladı: “Kızdım kendime ama her şeyi olduğu gibi anlatmayı öğrendim. Çünkü tek isteğim doğru yaşamak.”
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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci hukuk

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