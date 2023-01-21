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Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla gecelere geri döndü! Berrak Tüzünataç ile cesaretini konuşturdu

21.01.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl kızı Mercan'ı kucağına alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Özge Özpirinçci, bir önceki akşam katıldığı davette sütyensiz tarzıyla beğeni topladı.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla gecelere geri döndü! Berrak Tüzünataç ile cesaretini konuşturdu

2008 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran Özge Özpirinçci, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Önceki akşam katıldığı organizasyonda boy gösteren yıldız, iddialı tarzıyla bakana yeniden baktırdı.

Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, maskülen tarzıyla dikkat çekti.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla galaya damga vurdu

Beyaz ceketinin içine bir şey giymeyen Özpirinçci, gazeteci dostu Mert Vidinli'ye poz vermeyi ihmal etmedi.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla galaya damga vurdu

Özge Özpirinçci'ye davette yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç da eşlik etti.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla galaya damga vurdu

Transparan bir bluz giyen Berrak Tüzünataç da gecede iddiasını konuşturdu.

Özge Özpirinçci sütyensiz tarzıyla galaya damga vurdu


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